Auch das noch: Geflügelpest in Österreich

In ganz Europa breitet sich seit Mitte Oktober die Geflügelpest immer mehr aus. Heute, am 25.11., hat die AGES den ersten Fall in Österreich bestätigt: In einer kleinen Hühnerhaltung in Fischamend (Niederösterreich) wurde Geflügelpest diagnostiziert. Die Hühner des betroffenen Betriebs sind gestorben bzw. wurden unter behördlicher Aufsicht getötet. Der Betrieb wurde gesperrt.