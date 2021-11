Neue MotoGP-Führung bei KTM! Leitner wird abgelöst

Nach sieben Jahren hätte man sich nun aber entschieden, die Führungsspitze in der MotoGP neu zu organisieren. „Ich kann gar nicht ausdrücken, wie sehr wir ihm für all die Arbeit danken, die er in dieses Projekt gesteckt hat“, sagte Beirer über Leitner. „Mike hat sehr hart gekämpft, um uns vom hinteren Ende des Grids in die erste Reihe zu bringen.“ Leitners Einsatz habe in der „Erfolgsgeschichte“ eine entscheidende Rolle gespielt.