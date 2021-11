Toter bei Wohnungsbrand in Margareten entdeckt

Im Zuge der Löscharbeiten eines heftigen Wohnungsbrandes am Dienstagabend in der Hartmanngasse in Wien-Margareten ist auch ein Toter gefunden worden. Zwölf Menschen aus umliegenden Wohnungen wurden in Sicherheit gebracht, ein Mann und zwei Kinder kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.