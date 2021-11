VSV feiert Sieg bei Schützenfest gegen Dornbirn

Indes hat bei den Black Wings Linz Raimo Summanen den Posten des Chefcoaches übernommen und am Dienstag auch schon seine erste Trainingseinheit geleitet. Der 59-jährige Finne wurde als Trainer zweimal finnischer Meister und arbeitete auch einige Saisonen in der KHL. Am Freitag gibt Summanen daheim gegen Ljubljana sein Debüt an der Linzer Bande.