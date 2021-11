„Langsamer Platz“: 1. Training des Davis-Cup-Teams

Österreichs Davis-Cup-Team hat eine dreistündige Trainingseinheit auf dem Centre Court in der Olympiahalle Innsbruck absolviert. „Die Burschen haben einen guten Eindruck hinterlassen, alle sind topmotiviert“, sagte ÖTV-Kapitän Stefan Koubek. In den kommenden Tagen steht auch die Beobachtung der Gegner auf der Agenda, erklärte er. Beim Final-Turnier geht es am Freitag gegen Serbien (16 Uhr) mit Novak Djokovic, am Sonntag ist Deutschland der Gegner.