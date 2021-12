Die Stars und ihre Weihnachtstraditionen

Warten auf Santa

Auch Kate Hudson schöpft zu Weihnachten aus dem Vollen und steckt ihre Familie in Weihnachtspyjamas. Das Haus wird von oben bis unten dekoriert und alle warten gemeinsam auf Santa, der sehr viele Geschenke hinterlässt. Sogar im Freien, wie Hudson einmal verraten hat. Zusätzlich gibt es in den Strümpfen, in die traditionell als erstes geschaut wird, außerdem eine Nachricht von Santa, in der er über das letzte Jahr schreibt.