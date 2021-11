Blutüberströmte Frau als Zeichen gegen Gewalt

Das große Transparent hängt nicht nur an der Fassade der Oper, sondern auch beim Schauspielhaus und dem Volkskundemuseum. Gestaltet wurde es von Künstler Gottfried Helnwein. Der Hintergrund: Am 25. November ist der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen. „Orange the World“ nennt sich die Kampagne von UN Women Austria, die auf dieses Thema aufmerksam machen will. „Dieses Jahr widmen wir uns dem Thema Femizide, also Morden an Frauen. 28 davon hat es im Jahr 2021 schon in Österreich gegeben“, erklärt Brigitte Soran von Soroptimist Österreich und UN Women Austria.