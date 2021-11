Chrissy Teigen hatte Augenbrauen-Transplantation

„Sehe so cool aus“

Teigen hatte sich als Teenager jahrelang übermäßig ihre Augenbrauen gezupft und wünschte sich deshalb ein volleres Aussehen ihrer Brauen. Chrissy verkündete über ihren Account auf Instagram: „Ich trage nie Make-up, wenn ich es vermeiden kann, also habe ich mich so auf diese Augenbrauen-Transplantation gefreut, bei der dafür Haare vom Hinterkopf genommen werden!!“