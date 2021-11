„Masters“-Sieger Zverev macht Jagd auf Medwedew!

Alexander Zverev hat im ATP-Ranking nach seinem Titel beim „Masters“ in Turin zwar Rang 3 behalten, sich aber bis auf 800 Punkte an den ihm unterlegenen Finalisten Daniil Medwedew herangeschoben! Unangefochten als Nummer 1 der Welt beendet Novak Djokovic das Jahr, 2900 Zähler vor Medwedew. Dominic Thiem hielt seinen 15. Rang. Bei den Frauen verbesserte sich Masters-Siegerin Garbine Muguruza von Rang 5 auf 3. Die estnische Finalistin der WTA Finals, Anett Kontaveit, erklomm indes Platz 7 und liegt damit so gut wie nie zuvor.