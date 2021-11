Deutscher Journalist mit Flüchtlingen verhaftet

Ein deutscher Journalist ist in Kroatien zusammen mit sieben Flüchtlingen festgenommen worden, mit denen er auf illegalem Weg in das EU-Land gekommen war. Dies berichtete das Portal vecernji.hr in der Nacht auf Sonntag. Der Vorfall habe sich bereits am Freitag im Gemeindegebiet von Cetingrad nahe der Grenze zu Bosnien-Herzegowina ereignet.