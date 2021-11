Helikopter von Hans Peter Haselsteiner explodiert

Kurz vor 16:45 Uhr soll der Hubschrauber des ehemaligen Politikers und Unternehmers Hans Peter Haselsteiner am Flugplatz Wiener Neustadt Ost explodiert und in Flammen aufgegangen sein. Der 50-jährige Pilot aus Kärnten ist dabei ums Leben gekommen, über das Schicksal des zweiten Insassen ist noch nichts bekannt. Haselsteiner selbst sei davor am Semmering ausgestiegen. Die „Krone“ erreichte den Unternehmer, er wollte sich zu dem Vorfall vorerst nicht äußern. In der Bell 429 mit der Kennung OE-XCE sei neben dem verstorbenen Piloten noch eine weitere Person gewesen, darunter aber „kein Familienmitglied“. Die Maschine brannte völlig aus.