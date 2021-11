„Zu wenig Vertrauen in die Wissenschaft“

Zur Person

Dr. Susanne Andexlinger maturierte 1981 am Bundesgymnasium Dornbirn und studierte anschließend an der Universität Innsbruck Medizin. Zusammen mit ihrem Mann hat die Lustenauerin eine Praxis für Allgemeinmedizin in Dornbirn. Ihre politische Karriere startete sie als Gemeindevertreterin in Lustenau. Aktuell ist die 58-Jährige Gemeinderätin für Soziales, Gesundheit, Senioren, Pflege und Wohnungsangelegenheiten. Seit 2019 ist Andexlinger Mitglied des Vorarlberger Landtags und Gesundheitssprecherin der ÖVP.