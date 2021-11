Die Digitalisierung befindet sich am Vormarsch

Doch es geht nicht nur um die Einführung notwendiger Technologien, um etwa einen Betrieb aufrechtzuhalten. Zahlreiche Unternehmen haben aus der Not eine Tugend gemacht und versuchen sich in neuen Geschäftsmodellen - gleich ob kleines Startup oder großer Konzern. Vor allem im Servicebereich spiele die Digitalisierung eine immer wichtigere Rolle, so Bertsch: „Es geht in die Richtung, dass der Kunde nur mehr für eine Dienstleistung zahlt, nicht aber für das Produkt. Auch in Sachen Wertschöpfungskette läuft der Austausch in vielen Industrien und industrienahen Zulieferern fast nur noch digital.“