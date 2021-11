Skigebiete: „Unsere Reserven sind aufgebraucht!“

Sorge bereite den Touristikern aber auch die Lage in wichtigen Märkten wie Deutschland, Tschechien, Ungarn und Niederlande. „Dies beginnt schon bei den Einreisebedingungen für Österreich und hört bei der Rückreise in deren Heimatland auf, sprich ob es Quarantäneauflagen, etc. gibt. Alles in allem schwierige Rahmenbedingungen, aber noch besteht die große und berechtigte Hoffnung, dass im kommenden Winter Winterurlaube stattfinden können“, sagt Neuhold.