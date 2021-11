Ab 14.30 Uhr: Austria Klagenfurt vs. Austria Wien Kopieren

Sein Club liegt in der Tabelle als Achter zwei Punkte hinter den viertplatzierten Kärntnern und könnte sie damit bei einem Sieg überholen. „Wir wissen, dass wir uns am Sonntag eine gute Ausgangsposition schaffen können. Klagenfurt hat zuletzt Top-Performances abgeliefert. Ich denke, dass sie defensiv gut organisiert sein werden. In der Offensive haben sie sehr schnelle Spieler und sind stark im Umschaltspiel“, sagte der Austria-Coach, der mit Ausnahme des an Adduktorenproblemen laborierenden Marvin Martins aus dem Vollen schöpfen kann.