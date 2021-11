Karate-Olympia-Dritte Plank beendet WM auf Platz 9

Eine schlaflose Nacht hat die Olympia-Bronzene Bettina Plank bei der Karate-WM in Dubai aus ihren Medaillen-Träumen geworfen! Nach der knappen 0:1-Niederlage im Achtelfinale gegen Shara Hubrich (GER) in der Klasse bis 50 kg am Mittwoch musste Plank in der Nacht mit starker Übelkeit ins Spital, erhielt dort aber die Freigabe für die Hoffnungsrunde. Dort allerdings war am Donnerstag mit einem 3:4 gegen die Ukrainerin Kateryna Krywa Endstation - Plank wurde Neunte.