Auf den Grünberg, den kleinen Bruder des Simmering

Nun wandern wir durch den eigentlichen Liftparkplatz Richtung Osten und an der Abzweigung des Liftsteigs gleichbleibend vorbei. Eine Forststraße leitet im Wald bzw. am Waldrand leicht absteigend dahin, weitere Abzweigungen links oder rechts werden ignoriert. Nach einer Rechtskurve geht es noch ein paar Meter am Forstweg hinab, in der Linkskurve darauf beginnt der schmale Hallersteig zu unserem sanften Aussichtsberg (1497 m), der seinem Namen alle Ehre bereitet.