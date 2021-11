Kärntner wartete über 60 Stunden auf Testergebnis

Labore ausgelastet?

Kärntens Corona-Sprecher Gerd Kurath: „Wegen Virusfällen ist Laborpersonal ausgefallen, teils wurden aber schon neue Mitarbeiter eingestellt.“ Auch die Auswertungsmethode - es werden ja immer zehn Testproben zeitgleich analysiert - habe Nachteile: „Wenn es in einem dieser Pools positive Fälle gibt, muss jeder Test nochmals einzeln ausgewertet werden.“ Diese Analyse passiere nicht in Kärnten. Gurgeltests würden in vier Laboren in der Steiermark, in Salzburg und in Tirol ausgewertet, die Proben von Verdachtsfällen in Wien.