Schon wieder eine Panne in der Teststraße in Wels

Rotes Kreuz warnte vor Parkplatzproblematik

In die Standortsuche war auch das Rote Kreuz eingebunden. Bei einer Begehung des Marktplatzes äußerten die Verantwortlichen auch ganz klar ihre Bedenken. So wurde auf die Parkplatz-Problematik hingewiesen. In unmittelbarer Umgebung stehen keine Gratis-Abstellplätze zur Verfügung. „Vermutlich haben im Bereich des Check-ins nicht mehr als 10 bis 15 Personen Platz, das führt vermutlich zu vermehrtem Warten im Freien“, heißt es in einem Protokoll.