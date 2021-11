Villach: Wasserwerk ist für die Zukunft gerüstet

15 Millionen Liter Trinkwasser werden jeden Tag in Villach verbraucht - die 32 Mitarbeiter des Wasserwerkes sorgen dafür, dass das Wasser in höchster Qualität aus dem Wasserhahn kommt. Steigende Temperaturen und längere Trockenperioden sind Herausforderungen, die man in Zukunft zu meistern hat.