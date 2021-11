UVP-Affäre: U-Ausschuss dürfte bald fixiert werden

Einen schwierigen Gang trat die unter Beschuss geratene SPÖ-Umweltlandesrätin Ursula Lackner am Dienstag in die Grazer Landstube an. Dort stand die erste Sitzung nach dem Auffliegen des Umweltkrimis rund um möglicherweise rechtswidrige Umweltverträglichkeitsprüfungen gleich zweimal auf der Tagesordnung.