Vor Triage in Spitälern - Zwist in Politik

Schon Stunden zuvor hat der grüne Landesvize Heinrich Schellhorn einen Lockdown für alle gefordert – und zwar so schnell wie möglich. Bereits seit der vergangenen Woche bekräftigt er dies ständig. Ein Hinauszögern hat für ihn in der bereits dramatischen Situation keinen Sinn mehr. „Der Landeshauptmann ist aber noch nicht so weit, das muss man offen sagen“, so Schellhorn, der sein Vorgehen als Unterstützung für Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sieht. Womit die Schlammschlacht der Regierung im Bund zwischen türkisem Bundeskanzler und grünem Gesundheitsminister auf Landesebene angekommen ist. Jetzt halt Haslauer gegen Schellhorn.