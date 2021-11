Bis zum schrecklichen Ende ein wahrer Christ

Es folgten acht Jahre intensiven Wirkens in Schule und Seelsorge in Ober- und Niederösterreich. In Graz lernte er die soziale Not konkret kennen und bemühte sich nach Kräften zu helfen und bei den Schülern die soziale Verantwortung zu wecken. Nach dem „Anschluss“ wirkte er einige Monate in seiner Tiroler Heimat als Seelsorger. Nach einer deutlichen Predigt in Wattens gelang ihm im Jänner 1939 die Flucht aus Österreich. Die Gestapo ließ ihn jedoch nie aus den Augen. Im November 1942 gelang es ihnen, Jakob Gapp zu fassen. Nach neun Monaten Haft wurde er am 2. Juli 1943 vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt und am 13. August in Berlin-Plötzensee durch Enthauptung hingerichtet.