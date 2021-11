Gala! Rodriguez mit Bestmarke ins Achtelfinale

Der 27-Jährige setzte sich am dritten Gruppenspieltag klar und deutlich gegen den Engländer Stephen Bunting durch. Beim 5:1-Erfolg spielte Rodriguez einen Punkteschnitt von 104,82. Das ist der höchste TV-Average, den der Wiener jemals in seiner Karriere gespielt hat. Damit zog er in Gruppe D zusammen mit Ryan Joyce ins Achtelfinale ein.