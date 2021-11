Tank-Lkw umgestürzt: Klebstoff ausgeflossen

Der Lenker zog sich beim Unfall schwere Verletzungen der Rippen zu und wurde mit der Rettung in das Unfallkrankenhaus Kalwang eingeliefert, er konnte jedoch nach ambulanter Behandlung in häusliche Pflege entlassen werden. Aus dem beschädigten Tankanhänger floss teilweise Flüssigklebstoff auf die Fahrbahn, weiters gelangten aus dem aufgerissenen Dieseltank rund 100 Liter Diesel auf die Fahrbahn und in das Erdreich der angrenzenden Böschung.