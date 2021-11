Mehrgeschoßiges Parkhaus an der Donau vom Tisch

„Bevor hier der nächste Linzer Schildbürgerstreich passiert, muss Planungsstadtrat Dietmar Prammer so rasch als möglich eine Bausperre verhängen“, preschte Linzplus-Gemeinderat Lorenz Potocnik nach dem „Krone“-Bericht vor. „Der einzigartige Ort an der Donau, in der Altstadt und vor dem Schloss hat sich einen sorgfältigen stadtplanerischen Prozess verdient. Dabei gilt es das Potenzial des Ortes zu heben.“ Durchaus richtig, doch anstatt die Eigentümerin öffentlich anzuprangern, hätte er in Gesprächen das ein oder andere erfahren.