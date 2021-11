Salzburg ist den Zuschauer-Negativrekord los

5100 sahen 1996 im Lehener Stadion 1:0-Sieg

Am 29. Mai 1996 waren beim 1:0 gegen Tschechien 5100 Fans ins Lehener Stadion gepilgert. Da war die Stimmung im wesentlich kleineren Lehener Oval aber bei weitem nicht so gespenstisch wie in der für 29.200 Fans zugelassenen Arena in Kärnten. Ein Grund, warum in Salzburg vor 25 Jahren nicht mehr Fans gekommen sind: die Lokalmatadore fehlten. Wolfgang Feiersinger und Heimo Pfeifenberger waren verletzt. „Ich weiß nicht mehr genau, was ich hatte. Aber es war vor meinem Wechsel nach Bremen“, erinnert sich Pfeifenberger.