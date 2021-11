„Schul-Rebellen“ kehren in die Klassen zurück

Exakt 2049 Schüler waren zum Schulstart von ihren Eltern vom Unterricht abgemeldet worden. Sie sollten sich das nötige Wissen zu Hause aneignen. Dass das aber ohne jegliche fachliche Unterstützung nicht so einfach zu bewerkstelligen ist, scheint vielen Müttern und Vätern erst in den ersten Wochen des Schuljahres gedämmert zu haben. Mittlerweile sitzen nämlich bereits 277 der betroffenen Kinder wieder in den Klassen.