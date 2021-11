Badosa überrascht mit Sieg über Sabalenka

Eine Überraschung ist der Spanierin Paula Badosa in ihrem Auftaktspiel bei den WTA Finals im mexikanischen Guadalajara gelungen: Sie besiegte die topgesetzte Aryna Sabalenka aus Belarus nach einem 2:4-Rückstand im ersten Satz mit zehn gewonnenen Games in Folge noch klar mit 6:4, 6:0. Ebenfalls siegreich war am Donnerstag die Griechin Maria Sakkari mit einem 6:2, 6:4 über die Polin Iga Swiatek.