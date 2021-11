Festival-Drama in Texas forderte 9. Todesopfer

Polizeichef Troy Finner korrigierte am Mittwoch eine frühere Aussage der Polizei über einen angeblichen Vorfall, dass ein Sicherheitsbeamter in der Menge nach einem Stich in den Nacken ohnmächtig geworden sei. Es habe sich nun herausgestellt, dass der Schutzmann nach einem Schlag auf den Kopf das Bewusstsein verloren habe. Laut „TMZ.com“ gab es Augenzeugenberichte, dass jemand in der Menge Menschen ein Mittel eingespritzt habe.