Meghan muss sich vor Gericht entschuldigen

Im Berufungsverfahren zwischen Herzogin Meghan (40) und der britischen Zeitung „Mail on Sunday“ steigt der Druck auf die Ehefrau von Prinz Harry. Wie britische Medien am Donnerstag berichteten, entschuldigte sich Meghan in einer Stellungnahme beim Gericht und der Gegenpartei für „irreführende“ Angaben zu einem Buch über sie. Anders als zuvor angegeben, habe sie doch Kenntnis gehabt, dass ein damaliger Mitarbeiter den Buchautoren Informationen habe zukommen lassen.