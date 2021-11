Herzogin Meghan überrumpelt US-Politikerinnen

Auch die republikanische Senatorin Susan Collins bekam einen unterdrückten Anfruf von Herzogin Meghan. Sie schilderte, dass sie überrascht war. „Zu meiner großen Überraschung rief sie mich auf meinem Privatanschluss an und stellte sich als Herzogin von Sussex vor, was irgendwie ironisch ist“, so Collins. „Ich habe mich gefreut, mit ihr zu sprechen. Aber ich bin mehr daran interessiert, was die Menschen in Maine darüber denken“, so die Senatorin von Maine.