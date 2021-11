Wegen Fachkräftemangel: Mehr Geld für Lkw-Fahrer

Rund 50.000 Lkw-Fahrer sind in Österreich beschäftigt. Für sie soll es ab dem 1. Jänner 2022 eine Gehaltserhöhung geben, das teilten WKÖ und die Gewerkschaft vida in einer gemeinsamen Aussendung am Donnerstag mit. Auch für die Jahre 2023 und 2024 ist eine KV-Erhöhung geplant. „Wir haben somit einen Drei-Jahres-Abschluss erzielt, was für die langfristige Planung unserer Unternehmen essenziell wichtig ist“, kommentierte der Obmann des WKÖ-Fachverbands Güterbeförderung, Günther Reder, den KV-Abschluss.