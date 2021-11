Gesundheitspersonal schlägt Alarm

Es sei bereits „5 nach 12“: Über 350 Pflegekräfte haben am Mittwoch vor den Vorarlbergern Landeskrankenhäusern eine Protestaktion abgehalten, um auf ihre schwierige Situation aufmerksam zu machen - so wie auch an vielen anderen Orten Österreichs. Der Personalmangel bringt viele an die physische und psychische Belastungsgrenze. Immer mehr denken sogar ans Aufhören.