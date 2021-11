Admiras Mustapha peilt nächsten Karriereschritt an

„Die Ergebnisse waren zuletzt ernüchternd, eigentlich gehören wir in die Meistergruppe“, knurrt Marlon Mustapha, der die letzten durchwachsenen Wochen der Admira Revue passieren ließ, auch seine eigenen Leistungen unter die Lupe nahm. So verbuchte der Stürmer, der am Freitag mit dem U-21-Nationalteam in der EM-Quali in Aserbaidschan gastiert, in 13 Liga-Partien drei Treffer sowie vier Assists. Ausbaufähig, oder? „Natürlich! Ich bin aber nicht der klassische Stürmer, der vorne wartet, sondern zerreiße mich auch in der Defensive, laufe, bis ich fast kotzen muss.“