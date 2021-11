Tipps für die richtige Vogelfütterung im Winter

Was den Vögeln am Futterhaus in welcher Art und Weise angeboten werden soll, und wo sich die geeignete Futterstelle befindet, darüber informiert die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich in der 28-seitigen Gratis-Broschüre „Gefiederte Gäste am Futterhaus“, zu bestellen unter Tel.: 01/523 46 51 oder office@birdlife.at. Eva Karner-Ranner, Expertin der Vogelschutzorganisation „BirdLife Österreich“, hat wertvolle Tipps zusammengestellt, um unsere gefiederte Freunde in der kalten Jahreszeit mit dem richtigen Futter zu unterstützen.