Gauner-Duo überfiel betagte Dame nach Bankbesuch

Geschnappt wurde die Gauner nach dem Überfall auf eine 93-Jährige im Juli in Linz. Die Frau hob in Begleitung ihrer Tochter (72) 25.000 Euro ab. Das hat offensichtlich die 22-Jährige in der Bank beobachtet und ihren Komplizen informiert. Dieser folgte den beiden Damen laut Anklage bis zur ihrer Haustür. Dort soll er die Ältere niedergestoßen und ihr die Handtasche mit den 25.000 Euro und noch einen Extra-Tausender gestohlen haben. Die betagte Frau wurde beim Sturz an der Hüfte und an der Schulter verletzt.