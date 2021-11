Auf Friedhof in Palermo stapeln sich 800 Särge

Bischof: „Palermo braucht neue Friedhöfe“

„Palermo braucht neue Friedhöfe, auf denen wir unsere Toten begraben oder einäschern können, um sie in Würde zu bewahren, sie zu besuchen und ihrer zu gedenken. Keine gestapelten Särge mehr“, erklärte der Erzbischof der Inselhauptstadt, Corrado Lorefice, am Allerseelentag in seiner Predigt.