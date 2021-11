Dänemark führt nach 2 Monaten wieder 3G-Regeln ein

Einschränkungen für Nicht-Geimpfte

Am Montag meldeten die Behörden den fünften Tag in Folge mehr als 2000 Neuinfektionen in dem Land mit rund 5,8 Millionen Einwohnern. In Dänemark sind 85,9 Prozent der Bevölkerung im Alter von über zwölf Jahren vollständig geimpft.