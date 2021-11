Höchste Zeit für den kulinarischen Wechsel

Rund 29.000 Besucher im Kindermuseum, 28.000 weitere in der Grazer Märchenbahn und 12.600 im CoSA. Die Zahlen für 2021 können sich sehen lassen - auch wenn sie an die gesamt rund 100.000 Besucher der Jahre vor Corona nicht herankommen. Positive Trends gab es aber trotzdem: „In der Märchenbahn haben wir in den Sommermonaten sogar Besucherrekorde vermeldet“, freut sich Hausherr Jörg Ehtreiber mit seinem Team.