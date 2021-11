Impfwillige warteten über eine Stunde auf Impfbus

Am Montag, ab 10.30 Uhr, hätte der Impfbus vor dem Europark in Salzburg stehen sollen. Doch erst kurz vor 12 Uhr kam er auch an. Rund 100 impfwillige Salzburger warteten über eine Stunde in der Kälte. So manch einer zeigte sich gegenüber der „Krone“ bereits verärgert.