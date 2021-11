„Anstiftung zum Chaos“: Klage gegen Scott & Drake

Die Massenpanik beim Astroworld-Festival in Houston im US-Bundesstaat Texas, bei der am Freitagabend acht Menschen ums Leben gekommen sind, hat nun Konsequenzen für die Rapper Travis Scott - der 29-jährige Musiker fungierte auch als Veranstalter - und Drake. Sie sind von einem verletzen Konzertbesucher geklagt worden. Wegen „Anstiftung zum Chaos“, wie die Anwaltskanzlei Thomas J. Henry Law, die die Klage einreichte, am Sonntag bestätigte.