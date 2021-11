Travis Scott „in Tränen“ nach Astroworld-Tragödie

Der Rap-Star hat auf seinem Twitter-Account ein Statement zu den tragischen Ereignissen gepostet, in dem es heißt: „Ich bin absolut am Boden zerstört über das, was letzte Nacht passiert ist. Meine Gebete gehen an die Familien und alle, die von dem, was beim Astroworld-Festival passiert ist, betroffen sind. Die Polizei von Houston hat meine volle Unterstützung, während sie weiterhin den tragischen Verlust von Menschenleben untersucht. Ich setze mich dafür ein, mit der Houston-Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um die Familien in Not zu helfen und zu unterstützen. Vielen Dank an die Houston Polizei, die Feuerwehr und NRG Park für ihre sofortige Reaktion und Unterstützung. Liebe euch alle.“ Der 29-Jährige hatte seinen Auftritt auf dem Festival unterbrochen, als er das Ausmaß des Massengedränges wahrnahm, um um Hilfe zu bitten. Als sich das Unglück entfaltete, rief Travis ins Mikrofon: „Security, jemand muss schnell helfen.“