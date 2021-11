7338 Menschen ließen sich in Vorarlberg impfen

In Vorarlberg sind in der vergangenen Woche zwischen 1. und 7. November 7338 Corona-Impfungen durchgeführt worden. In der Impfstraße und den Ordinationen waren knapp die Hälfte der Stiche Drittimpfungen, in den Impfkojen ließen sich hingegen mehr als die Hälfte der Impfwilligen - über 2100 Personen - ihre erste Dosis geben, informierte das Land am Sonntag in einer Aussendung. Die Anmeldungen seien hoch. Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher zeigte sich erfreut.