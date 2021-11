Arbeit mit der Präzision eines Uhrwerks

„Sie war in einem erbärmlichen Zustand, zum Teil komplett verrostet“, erzählt Gerhard mit Understatement, denn er hat das Objekt, das als Schrott galt, in über hundert Stunden liebevoll renoviert. Sogar die wasserverschliffenen Bachbölla, die Sandsteingewichte hat er lange in einem Bachbett gesucht. Und nun geht sie wieder, diese Uhr, die fast fünfhundert Jahre alt ist. „Das Faszinierende ist, dass so ein Uhrwerk Generationen von Menschen vom Tag in die Nacht begleitet hat. Menschen, von denen wir nichts mehr wissen, die ihren Lebenslauf, ihre Gebete, nach dieser Uhr ausgerichtet haben.“