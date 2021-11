Mühlviertler Schüler erforschten „Lebensraum Meer“

Die Meeresschule in Pula (Kroatien-Istrien) ist ein meeresbiologisches Zentrum, das sich seit seiner Gründung im Jahr 2000 zu einer im europäischen Raum anerkannten Bildungs- und Forschungseinrichtung entwickelt hat. Oberösterreichische Schulen schicken seit Jahren ihre Biologieklassen dorthin. So auch die Bioniker der 4a und der 4b der HLK Freistadt. „In den Laborräumen wurde einerseits Theorie über den Lebensraum Meer vermittelt, andererseits konnten lebende Objekte direkt unter dem Mikroskop beobachtete, studiert und die Erkenntnisse, in Form von Kurzreferaten präsentiert werden. Manche Vorträge fanden auch unter freiem Himmel, direkt am Meer statt“, sagt Professor Josef Neumüller über die wissenschaftlich orientierte Woche an der Adria.