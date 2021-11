Reimmichl: Der Kalender für das Tiroler Volk

Aktualität der Gegenwart

Aktuell ist der Volkskalender aber inhaltlich fest in der Gegenwart verankert. So steht die Ausgabe für 2022, an welcher insgesamt 30 Autorinnen und Autoren mitgewirkt haben, unter dem Jahresschwerpunkt: „Von heil.sam bis heil.froh - was bedeutet Heilsein in unseren Tagen?“ Für die redaktionelle Leitung ist seit fünf Jahren mit der Haller Journalistin Birgitt Drewes erstmalig in der Geschichte des Mediums eine Frau betraut.