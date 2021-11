Rot-weiß-rotes Quartett erreicht EM-Semifinale

Damit sind am Freitagabend sechs OSV-Aktive im Einsatz. Für das Finale qualifiziert hatten sich am Donnerstag Bernhard Reitshammer über 200 m Lagen und Caroline Pilhatsch über 50 m Rücken. „Die Kollegen haben die letzten Tage einiges vorgelegt, da möchte ich auf jeden Fall nachziehen. Ich will Bestzeit schwimmen, das Finale ist ein realistisches Ziel“, sagte Rothbauer, der „definitiv noch nicht 100 Prozent“ gegeben hat. Kreundl wird noch einmal alles geben müssen, will sie weiterkommen. „Ich habe jetzt zehn Rennen intus und spüre das langsam schon ein wenig. Für ein Finale muss ich definitiv noch was draufpacken.“ Bucher war nahe am österreichischen Rekord dran, für einen Finaleinzug „müsste schon eine brutale Bestzeit rausschauen“, weiß er selbst.