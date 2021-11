Der Postfuchs „lahmt“ seit Wochen im Weinviertel

Weiterer Ärger in Hochleithen

Während also in Hautzendorf schon wieder ruhigere Zeiten für Absender und Empfänger anbrechen sollten, berichtet ein Bewohner der nahe gelegenen Gemeinde Hochleithen von weiterem Ärger mit dem Postfuchs: „Die Zustellung erfolgt bei mir normalerweise Montag bis Freitag am zeitigen Nachmittag. Die letzte Postzustellung erhielt ich am 22. Oktober. Seither kam außer Werbung keine einzige Lieferung mehr an.“