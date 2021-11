Die dritte Impfung wird nun vorgezogen

Alle, deren Covid-Impfung länger als sechs Monate her ist, sollen sich für eine Auffrischungsimpfung anmelden. Das hat das Nationale Impfgremium entschieden. Besonders alle Über-65-Jährigen sollten nach Ablauf der Frist gleich zur Immunisierung gehen. So können vorhandene Antikörper gegen das Coronavirus vermehrt werden – so ist ein größerer Schutz gegen einen schweren Krankheitsverlauf gegeben. Zur Auffrischungsimpfung anmelden sollen sich Impfwillige dort, wo sie auch ihren Erst- und Zweitstich bekommen haben. Alle, die sich online registriert haben, bekommen automatisch eine Benachrichtigung. Es wird der Impfstoff von Biontech verwendet. Salzburger, die mit dem Einmal-Impfstoff von Johnson immunisiert wurden, können ihre Antikörper-Anzahl mit einer weiteren Dosis von Johnson oder mit Biontech aufbessern.